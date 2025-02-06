Школы страны нуждаются в службах медиации

– Гайни Акылбековна, чем отличается медиация от других способов разрешения конфликтов? Почему в последние годы ее выбирают чаще?

– Сегодня медиацию принято считать самым действенным и вост­ребованным способом в поиске выхода из любой конфликт­ной ситуации. Статистика развитых стран показывает, что более 85 процентов всех про­цедур примирения этим методом успешны, от 7 до 12 процентов участников приходят к полному или частичному соглашению. Цифры говорят сами за себя.

В казахстанском обществе с каж­дым годом медиация становится все более популярной. И это не случайно, ведь она предусматривает разрешение проблемы с привлечением посредника, который помогает сторонам конфликта наладить процесс коммуникации и проанализировать ситуацию таким образом, чтобы они сами смогли выбрать тот вариант решения, который удовлетворил бы интересы и потребности всех участников. В отличие от формального судебного и арбитражного процесса во время медиации стороны достигают согласия сами.

– Медиация – это сложный и многоуровневый процесс, и далеко не каждый сможет быть примирителем. Какие качества и навыки необходимы этому человеку?

– Абсолютно верно, не каждому дано быть в этой роли. Таких специалистов необходимо готовить. Медиация – это прежде всего работа с людьми, поэтому человеку, который занимается ею, в первую очередь необходимы развитые коммуникативные навыки.

Безусловно, важно быть честным и справедливым, вести себя естест­венно, уметь создавать деловую атмосферу и обладать... хорошим чувством юмора! Да, именно юмора. Ведь юмор нередко помогает сгладить острые углы.

Процесс медиации напоминает переговоры, поэтому медиатору важно быть еще и эрудированным, уметь логически и аналитически мыслить, быть гибким, научиться отстаивать и аргументировать собственные позиции, активно слушать с высоким уровнем терпения и самообладания, уважать людей и коллег, соблюдать конфиденциальность, а также учитывать потребности и мнения обеих сторон.

Примиритель – независимый посредник, который способствует достижению спорящими согласия, при этом сосредоточившись на интересах сторон, а не на правовых аспектах. Его позиция позволяет конфликтующим посмотреть на себя и оппонента с нейтральной точки зрения. Медиатор всегда должен действовать беспристрастно и стремиться к тому, чтобы служить всем сторонам в равной степени.

– С недавних пор этот механизм стали активно внедрять в средних учебных заведениях области. Какова цель школьной медиации и почему она так важна сегодня?

– Мы часто слышим из новос­тей: то здесь, то там повздорили учащиеся. Такие конфронтации заканчиваются даже трагедией. Но ведь они не возникают на пустом месте, обычно бывают предпосылки. Служба медиации в сфере среднего образования нацелена на выявление и предупреждение подобных ситуаций, а затем уже на оказание помощи участникам образовательного процесса в их спорах и конфликтах на основе принципов медиативного подхода. Наши силы направлены и на профилактику агрессивных и асоциальных проявлений, издевательств в образовательной среде, а также преступности среди несовершеннолетних.

Школьная служба медиации приобретает все большую актуальность сегодня, поскольку формирует в коллективе отношения, основанные на уважении друг к другу. После ее вмешательства во внутренние дела детей, как правило, их взаимосвязи и поведение заметно улучшаются.

Медиаторы стараются сделать так, чтобы ничего не мешало учебе. Они прилагают все свои силы для создания благоприятной, гуманной и безопасной среды с целью развития и социализации личности, умеющей принимать решения и нести ответственность за свои поступки. Они также занимаются воспитанием культуры конструктивного поведения в конфликте. Подросткам важно признать, что каждая личность по-своему уникальна. Нужно принять это как факт и научиться уважать права каждого. Им необходимо понять, что все имеют свои потребности и интересы, хотя они у них разные. Но их удовлетворение и защита допустимы только в том случае, если при этом нет вреда окружающим.

Считаю, что детям нужно больше рассказывать об истории народа и культуре взаимоотношений, давать им правовые знания, проводить воспитательные беседы. И этими вопросами не должны заниматься только образовательные учреждения. Важно подключать к решению проблем семьи и общественность.

Большую роль в деле воспитания подрастающего поколения, предупреждения преступности и наставления на верный путь могут сыграть общественные организации. В связи с этим сегодня нужно думать и о повышении статуса и престижа молодежных и детских общественных организаций, таких как «Юный медиатор», «Жас ұлан» и других. Кроме того, к этому вопросу можно было бы подключить средства массовой информации, в особенности телеканалы с их программами «Зерде», «Руханият» и «Жеті жарғы», где в первую очередь пропагандируются культ знаний, правовая грамотность и общее развитие личности.

– Назовите наиболее частые причины возникновения конфликтов в школьной среде. И кто больше обращается за помощью в службу примирения: ученики, родители или учителя?

– Не секрет, что в последнее время конфликтные ситуации в средних учебных заведениях стали возникать чаще. Как правило, это происходит из-за растущей агрессивности и асоциальности в поведении подростков, возросшего числа случаев буллинга и издевательств, семейных и межличностных ссор на фоне чрезмерного увлечения негативным контентом в Интернете, зависимости школьников от видеоигр, вызывающих агрессию и нарушение душевного равновесия, социальных сетей и онлайн-общения, которые становятся все более опасными. Они приводят к социальной изоляции, непониманию обществом и – как следствие – к конфликтам.

На мой взгляд, выход есть. И он видится в повсеместном открытии в школах служб медиации и привлечении их в образовательный процесс. Примирительная процедура проходит в наиболее мягкой форме, поскольку предусматривает проявление взаимного уважения, принятие друг друга, умение слушать и слышать, а также, что немаловажно для обеих сторон, обязательное соблюдение конфиденциальности. Это возможность для всех участников конфликта выйти из него победителем при отсутствии побежденных.

В своей работе особое внимание мы уделяем профилактике безнадзорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди несовершеннолетних. А если уже случилось что-то плохое, то важно найти подход к каждому юному нарушителю и правильно вести его, корректируя последующие действия и поступки, обращая внимание на проблемы, которые часто берут начало в семьях.

Трудно определить, кто обращается за помощью чаще. В нашей практике все случаи были примерно в равном количестве. Приходят как ученики и их родители, так и педагоги, порой жалующиеся на недопонимание и спорные ситуации.

– Все ли хорошо в деятельности уже созданных школьных служб медиации? Нет ли проблем у самих примирителей?

– Спорные ситуации возникают между учениками, между учителями и их воспитанниками, между родителями и педагогами.

К сожалению, общее число случаев увеличивается, потому что растет как количество асоциальных семей, так и детей с девиантным или суицидальным поведением.

Школьная медиация включает огромный перечень различных педагогических технологий, методов и инструментов работы: гештальт, теория поэтапного формирования умственной деятельности и другие. И от того, насколько умело их применяют на практике, зависит результат. Члены Совета школьной медиации – завучи, медиаторы, координаторы, психологи и социологи – должны проводить качественную работу по тревожности, определению уровня буллинга, прессинга с использованием специальных тестов и опросов.

Но, к сожалению, мы нередко видим, что в образовательных учреждениях диагностическая и аналитическая работа проводится формально. Порой это случается из-за отсутствия должной компетенции со стороны членов совета или неумения администрации осуществлять контроль процессов и общее руководство. Крайне важно проводить диагностическую работу добросовестно и качественно. Это касается и последующей профилактической, коррекционной, консультацион­ной и педагогичес­кой работы. Равнодушное отношение и бесконтрольность ведут к упущениям в воспитательной работе, которые впоследствии оборачиваются нежелательными результатами – громкими скандалами или несчастными случаями.

Разумеется, возникает вопрос: где взять грамотных специалистов, если их нет в школах? На мой взгляд, нужно организовать курсы по подготовке кадров для школьных служб медиации, семинары и тренинги с обязательной аттестацией. Думается, это хороший превентивный механизм, направленный не только на предупреждение противоправных действий и конфликтов, но и на повышение уровня правовой грамотности и культуры поведения населения, а также психологическое оздоровление общества.

Сегодня учреждениям образования необходимо искать способы влияния на детей и нестандартного взаимодействия с ними, чтобы свести предпосылки споров и их негативные последствия к минимуму. Важно создать благоприятную и комфортную для учащихся среду.

– Как происходит обучение школьников основам медиации? И каким образом школьная медиация влияет на общий климат в учебном поведении?

– Обучение школьников основам медиации проводится через учебно-методический центр областного управления образования, Совет кабинета медиаторов КГУ «Қоғамдық келісім» и научно-экспертной группы АНК Жамбылской области, Совет медиа­торов общеобразовательных учреждений при областном управлении образования под руководством доктора педагогических наук, профессора Махметгали Сарыбекова и заведующей кафедры педагогики Таразского регионального университета имени Мухаммеда Хайдара Дулати, доктора педагогических наук, профессора Клары Бузаубаковой.

Реализовав пилотный проект «100 медиативных школ», в течение в 2021–2024 годов в школах области были открыты 310 кабинетов школьной медиации, проведены 20 медиафорумов, 150 семинаров, 60 акций по продвижению школьной медиации и 24 конкурса «Лучший школьный медиатор».

Надо сказать, некоторые подростки, наиболее успешно прошедшие медиативное обучение, даже участвуют в школьном воспитательном процессе. Из них формируются «группы равных», которые помогают при разрешении споров среди учащихся, в предупреждении конфликтов и распространении полученных знаний среди сверстников. Они также объединены общей целью профилактики безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений среди учащихся. Такая работа, безусловно, помогает отвести внимание детей от их пагубного воздействия, а также изменить поведение конфликтующих сторон в спорных ситуациях.

Школьная медиация на самом деле влияет на общий климат в учебном заведении. Это чувствуется при проведении уроков и мероприятий. Создаются благоприятные условия для интеллектуального, правового и социального развития как учащихся, так и педагогов, а также обеспечения спокойствия родителей. Медиация, на мой взгляд, это веление времени, новые технологии, построенные на когнитивно-корпоративной основе, которые надо внедрять во всех образовательных учреждениях не только области, но и страны.