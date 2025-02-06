Школы страны нуждаются в службах медиации
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Беседовал Михаил Тё
Еще несколько лет назад многие не знали, что такое медиация и зачем она нужна, но сегодня без нее невозможно представить повседневное управление конфликтами в любой сфере деятельности. Насколько популярен и эффективен такой метод разрешения споров в школах, рассказывает председатель Совета медиаторов общеобразовательных учреждений при управлении образования Жамбылской области, медиатор региональной Ассамблеи народа Казахстана Гайни Кошекбаева, которая руководствуется в своей работе принципами справедливости и честности, порядочности и законности.