Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии

Звезды
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Дана Аменова
корреспондент

Спустя всего два дня после аншлага в Праге, команда всемирно известного казахстанского певца прибыла в Дюссельдорф

Фото: dimashnews.com

Как пишет dimashnews.com, казахстанский музыкант второй раз в своей карьере давал сольный концерт в Дюссельдорфе, два года назад он был здесь с программой Arnau, сообщает Kazpravda.kz

Тур Stranger, начавшийся в 2022 году в казахстанском Алматы, за 2 года объехал разные города, побывав в Ереване (Армения), Анталии и Стамбуле (Турция), Куала-Лумпуре (Малайзия), Гонконге (Китай), Будапеште (Венгрия). 13 и 14 сентября 2024 года шоу вернулось в Казахстан, дважды собрав большую Astana Arena в столице, и в ноябре отправилось в Европу.

В течение двух лет программа концерта менялась, теперь она включает новые авторские композиции Smoke, When I’ve got you и Fire. Однако основная концепция шоу сохраняется от концерта к концерту – песни на разных языках (казахский, английский, русский, французский, китайский, итальянский, испанский), представление национального колорита, как в виде отдельных композиций, так и в плане уникальных аранжировок произведений любого стиля.

«Вы готовы создавать магию со мной?» – спросил Димаш зрителей, и концерт начался.

Между песнями поклонники артиста подходили к сцене с цветами, Димаш приветствовал их на разных языках, делал селфи, передавал привет в другие страны.

После исполнения песни «Любовь уставших лебедей» казахстанский артист поблагодарил композитора Игоря Крутого, поздравил его с 70-летним юбилеем. Затем «по начинающейся традиции» пригласил девочку из зала на сцену, которая спела фрагмент вокализа маэстро «Аве Мария». Димаш Кудайберген был впечатлен выступлением 11-летней Габриэлы и пожелал ей в будущем таких многотысячных залов, как этот концерт.

Популярный артист и его команда поблагодарили всех поклонников за поддержку и взаимную любовь.

#концерт #Димаш Кудайберген #Германия #шоу #Stranger

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