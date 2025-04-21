Первый в истории независимого Казахстана чемпион мира по вольной борьбе опубликовал в соцсетях фото со свадебного торжества, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/rr1zabek/

Очевидно, один из самых перспективных холостяков казахстанского спорта официально связал себя узами брака.

Такие предположения у болельщиков могли возникнуть на основе фото, которые он разместил на своей личной странице в Instagram.

Ризабек Айтмухан в данное время считается одним из самых титулованных молодых казахстанских спортсменов. Ранее он завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2023 года среди взрослых в весовой категории до 92 килограммов. Впоследствии он перешел в олимпийскую весовую категорию до 97 килограммов.

В прошлом году он стал чемпионом мира среди борцов до 20 лет. После возвращения на родину он сделал предложение своей возлюбленной, которую пока официально не представил на публике.

Ризабек Айтмухан пока предпочитает не афишировать личную жизнь, помня о том, что счастье любит тишину.