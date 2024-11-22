Чешские поклонники Димаша попросили поставить автограф на флаге страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский певец Димаш Кудайберген приехал в Чехию, где сегодня у него запланирован сольный концерт, передает Kazpravda.kz

Мировую знаменитость пригласили в студию чешского телеканала ÓČKO TV в Праге. После встречи певец встретился со своими фанатами. В социальных сетях появилось видео, где поклонники обступили певца и одна из них попросила его поставить автограф на флагах двух стран. На что Димаш вежливо ответил отказом.

«Это флаг. Я не могу расписаться на флаге. Пожалуйста, позвольте мне поделиться с вами своими мыслями. Я никогда не подписывался на флаге. Неважно, флаг Казахстана или другой страны, важно то, кто я. Я просто не могу», - ответил певец.

Фалловеры оставили восторженные комментарии под видео, восхищаясь воспитанностью и благородством артиста.