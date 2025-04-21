Фрагмент песни Men Qazaqpyn певцы Али Окапов и Мади Рымбаев опубликовали в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz
После релиза лирической песни «Айналайын» звездные исполнители снова решили порадовать публику совместным творчеством.
«Men Qazaqpyn. Полная версия уже в Youtube! Ждем вашей поддержки!» – написали они в Instagram
В кадре певцы предстают в дерзких, брутальных образах, а их стильные черные жилетки гармонируют с энергичным вайбом композиции. В ответ фолловеры осыпали Али и Мади комплиментами в связи с тем, что они привнесли современное звучание в хит Ерболата Кудайбергенова.
«Сыновья, которыми может гордиться любая мать»,
«Какие парни, какие братья»
«Классный дуэт»,
«Джигиты, вы молодцы»,
«Круто! Уровень – огонь»,
«Вы вдохнули в песню новую жизнь, исполнили ее по-другому», – поделились своими впечатлениями меломаны.