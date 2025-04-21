Фото: instagram.com/aliokapov/

После релиза лирической песни «Айналайын» звездные исполнители снова решили порадовать публику совместным творчеством.

«Men Qazaqpyn. Полная версия уже в Youtube! Ждем вашей поддержки!» – написали они в Instagram

В кадре певцы предстают в дерзких, брутальных образах, а их стильные черные жилетки гармонируют с энергичным вайбом композиции. В ответ фолловеры осыпали Али и Мади комплиментами в связи с тем, что они привнесли современное звучание в хит Ерболата Кудайбергенова.

«Сыновья, которыми может гордиться любая мать»,

«Какие парни, какие братья»

«Классный дуэт»,

«Джигиты, вы молодцы»,

«Круто! Уровень – огонь»,

«Вы вдохнули в песню новую жизнь, исполнили ее по-другому», – поделились своими впечатлениями меломаны.