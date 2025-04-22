Димаш представит новые песни и клипы на фан-встрече в Алматы

Звезды
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Дана Аменова
корреспондент

Творческий вечер будет полон приятных сюрпризов для большой зрительской аудитории, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Любимец публики рассказал в соцсетях о подготовке к важному событию в творческой карьере.

«Дорогие друзья! Я искренне рад вашему вниманию к нашей предстоящей встрече D and Dears в Алматы. Многие из вас спрашивали, буду ли я на фан-встрече - конечно, да! Специально для этого вечера я и моя команда готовим новые песни и клипы, чтобы порадовать вас чем-то особенным. Я очень соскучился по вам, мои дорогие Dears, и с нетерпением жду нашей встречи. Буду рад пообщаться в тёплой, творческой атмосфере и ответить на ваши вопросы!», – говорится в обращении к подписчикам.

Также народный артист Казахстана, всемирно известный певец добавил, что что не оставит без внимания вопросы фанатов, считающихся частью единого музыкального сообщества.

Напомним, на фан-встрече, приуроченной к выходу концерта Stranger в кинотеатрах, зрителям покажут шоу, посвященное творчеству Димаша. В мероприятии примут участие известные казахстанские артисты. 

Меломаны находятся в предвкушении долгожданного выступления кумира на родине. Цена билетов на фан-встречу на сайте ticketon.kz варьируется в пределах от 15 тысяч до 45 тысяч тенге.

Ранее стало известно, что мероприятие Dears с участием поклонников казахстанского артиста  приурочено к показу концерта, прошедшего в Астане 13 и 14 сентября 2024 года. 

 

#Алматы #песни #Димаш #фан-встреча

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