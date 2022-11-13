Штормовое предупреждение из-за циклона объявлено в Казахстане

На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz.

Сильные осадки и метели ожидают казахстанцев 14 ноября. По данным Казгидромет Атлантический циклон будет сохранять свое влияние на погоду большей части территории РК.

Осадки в виде дождя и снега пройдут на северо-западе, севере и юге.

Также ожидаются гололед, метель, усиление ветра, на севере, в центре, юге страны очень сильный ветер 30 м/с и более. По всей территории Казахстана ожидаются туманы.

На юге Павлодарской, на севере Карагандинской, в горных перевалах Туркестанской, ночью на севере, востоке Акмолинской, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской областей ожидается усиление юго-западного ветра временами порывы 30 м/с и более.

На севере Улытауской, Карагандинской, на юге, востоке Костанайской, на западе, севере Акмолинской, в горных районах Туркестанской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).