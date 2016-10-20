Штраф в 1 млн тенге уплатит иностранец за отсрел краснокнижных птиц в Казахстане

Закон и Порядок
Суд Сарысуского района Жамбылской области привлек к уголовной ответственности гражданина Саудовской Аравии за незаконную охоту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

"В судебном заседании установлено, что на особо охраняемой природной территории села Жайлаукол Сарысуского района гражданин Саудовской Аравии A., прибывший по туристической визе, занимался незаконной охотой на чернобрюхих рябчиков, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан", – говорится в сообщении. 

В результате отстрела шести чернобрюхих рябчиков государству причинен ущерб на 2 млн 545 тыс. 200 тенге. Подсудимый вину признал полностью, раскаявшись в содеянном, и в полном объеме возместил причиненный ущерб. 

Суд признал смягчающим обстоятельством раскаяние подсудимого и добровольное возмещение ущерба и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн 60 тыс. 500 тенге, с лишением права заниматься охотничьей деятельностью сроком на один год.

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