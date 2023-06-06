Штрафстоянок для водного транспорта станет больше в Казахстане

В трех областях Казахстана созданы специальные стоянки для хранения задержанного водного транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото: пресс-служба МИИР РК

Как сообщил на заседании Правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано около 19 тысяч судов маломерного флота, большая часть из которых эксплуатируется на озерах Алаколь и Балхаш, Бухтарминском и Капшагайском водохранилищах и побережье Каспийского моря.

«В навигацию прошлого года проведено свыше 3 тысяч осмотров маломерных судов, выявлено почти 800 административных правонарушений. Чаще всего это эксплуатация судов без индивидуальных спасательных средств и судовых документов, управление техникой без соответствующих прав, несоблюдение требований навигационных знаков, выброс за борт судна мусора и других предметов», – перечислил Карабаев.

За безопасной эксплуатацией маломерных судов следят территориальные инспекции Комитета транспорта.

«Существенная проблема – недостаточное оснащение органов транспортного контроля служебными судами. Из 18 единиц, предусмотренных по норме, имеется только 9. В текущем году будут приобретены 4 моторные лодки. На 2024 год запланировано приобретение еще 5 судов специального водного транспорта», – сообщил руководитель ведомства.

По инициативе МИИР создаются стоянки для хранения задержанного водного транспорта. Такие спецстоянки созданы в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. Однако на основных водоемах в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Абайской и Жетысуской областях они пока отсутствуют.

Работа с акиматами, заверил Карабаев, будет продолжена.