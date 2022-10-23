Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане

Праздничный выходные в некоторых регионах Казахстана будут зимними – с ветром и снегом, передает Кazpravda.kz.

В "Казгидромет" дали прогноз погоды на 23 октября. Под влиянием ложбины Северного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

В связи с чем ожидаются осадки. На севере – сильный снег, на юге и юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. По всей стране ожидается усиление ветра и туман.