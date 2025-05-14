На сцене Almaty Theatre состоялся концерт «Времена года в Алматы», в котором принял участие симфонический оркестр театра «Астана Балет» и всемирно известный казахстанский скрипач Ержан Кулибаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В программе концерта прозвучали произведения двух выдающихся композиторов — аргентинца Астора Пьяццоллы и итальянца Антонио Вивальди. Их сочинения, объединённые общей темой времен года, стали основой музыкального повествования, наполненного яркими эмоциями, виртуозной техникой и выразительной интерпретацией.



Ержан Кулибаев — один из самых блистательных молодых скрипачей современности, артист с международным именем, представляющий Казахстан на лучших сценах мира. Обладатель множества престижных наград, он покоряет публику не только мастерством, но и особой харизмой исполнения.

Скрипач, играющий на редчайшем инструменте — скрипке Страдивари 1722 года, поразил публику мощным звуком, безупречной техникой и невероятной энергетикой.



Концерт «Времена года в Алматы» стал настоящим музыкальным событием весеннего сезона, подарив публике эстетическое наслаждение и живую встречу с высоким искусством.