Системные коррупционные риски вскрылись в сфере здравоохранения Казахстана

Здравоохранение, Коррупция
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Дана Аменова
Корреспондент

Антикор провел внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины и фармации, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в Антикоррупционной службе, за последние 3 года расходы государства на систему здравоохранения увеличились в 1,5 раза и составили 5,8 трлн тенге (в 2021 г. – 1,6 трлн тенге, 2022 г. – 1,7 трлн тенге, 2023 г. – 2,5 трлн тенге).

К 2027 году долю расходов на медицину в общем объеме ВВП планируется довести до 5% (в 2023 г. – 3,8 %).

Вместе с тем, коррупционные проявления и многочисленные финансовые нарушения снижают эффективность государственных мер, направленных на развитие данной сферы.

 «По результатам внешнего анализа установлены коррупционные риски на всех стадиях оборота лекарственных средств и медицинского оборудования, начиная с процесса планирования объема закупа лекарств и медицинских изделий, их приобретения, до сервисного обслуживания медтехники и заключения долгосрочных договоров (оффтейк-контрактов) с отечественными товаропроизводителями. Были выявлены факты завышения потребности лекарственных средств, стоимости приобретаемых товаров и услуг, несвоевременного закупа вакцин от различных заболеваний, закупа невостребованного оборудования, а также начисления необоснованных выплат», – говорится в официальном сообщении.

Как показал анализ Антикора, к причинам вышеперечисленных фактов относятся недостаточная автоматизация механизмов планирования закупа, несовершенство информационных систем и баз данных, отсутствие конкуренции среди поставщиков, дискреционные полномочия должностных граждан и ненадлежащий ведомственный контроль.

По итогам анализа 17 апреля Агентство совместно с Минздравом утвердило Дорожную карту по устранению выявленных коррупционных рисков.

В пресс-службе добавили, что реализация мероприятий находится на контроле.

#здравоохранение #коррупция #Антикор #анализ

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