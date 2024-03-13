Системные нарушения при подготовке к паводкам выявили в СКО

Проведенный анализ состояния законности по предупреждению ЧС выявил грубейшие нарушения требований Закона РК «О гражданской защите», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру
Как выяснилось, сотрудники акимата Айыртауского района СКО своевременно не организовали работу по вывозу снега с населенных пунктов, подвергнутых подтоплению паводковыми водами. Также в этом районе на автодорогах областного и районного значения не очищали водопропускные трубы.
Аналогичные нарушения выявили в Г. Мусрепова, Шал акына и Есильском районах.
В Тимирязевском районе в нарушение требований закона не заключены договора – намерения на инженерную технику и инертный материал.
В то же время работники местных исполнительных органов Мамлютского, Г. Мусрепова, Уалихановского районов не исполнили мероприятия плана инженерных работ по подготовке к паводку в части укрепления защитного земляного обвалования и установки водопропускных труб.
По мерам надзорного органа местные исполнительные органы провели работу по устранению допущенных нарушений.
В прокуратуре добавили, что по итогам межведомственного совещания принято совместное решение о проведении комплексной работы, направленной на безопасное прохождение паводка и недопущении чрезвычайной ситуации.