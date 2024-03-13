Системные нарушения при подготовке к паводкам выявили в СКО

Проведенный анализ состояния законности по предупреждению ЧС выявил грубейшие нарушения требований Закона РК «О гражданской защите», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Фото: пресс-служба прокуратуры СКО

Как выяснилось, сотрудники акимата Айыртауского района СКО своевременно не организовали работу по вывозу снега с населенных пунктов, подвергнутых подтоплению паводковыми водами. Также в этом районе на автодорогах областного и районного значения не очищали водопропускные трубы.

Аналогичные нарушения выявили в Г. Мусрепова, Шал акына и Есильском районах.

В Тимирязевском районе в нарушение требований закона не заключены договора – намерения на инженерную технику и инертный материал.

В то же время работники местных исполнительных органов Мамлютского, Г. Мусрепова, Уалихановского районов не исполнили мероприятия плана инженерных работ по подготовке к паводку в части укрепления защитного земляного обвалования и установки водопропускных труб.

По мерам надзорного органа местные исполнительные органы провели работу по устранению допущенных нарушений.

В прокуратуре добавили, что по итогам межведомственного совещания принято совместное решение о проведении комплексной работы, направленной на безопасное прохождение паводка и недопущении чрезвычайной ситуации.