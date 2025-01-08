Систему проверки фактов планирует изменить Меtа

Компания начнет заменять своих специалистов по проверке фактов в США новой системой «примечаний пользователей», похожей на платформу X Илона Маска

Фото: mobile-review.com

В ближайшие месяцы Meta внедрит систему примечаний пользователей и упростит свои правила проверки фактов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Генеральный директор технологической компании Марк Цукерберг заявил, что этот шаг направлен на возвращение к «корням компании, связанным со свободой слова».

«Недавние выборы также ощущаются как культурный переломный момент в сторону того, чтобы вновь отдать предпочтение свободе слова», - сказал Цукерберг в видеообращении, опубликованном на сайте Facebook, который принадлежит Meta.

Это произошло после победы Дональда Трампа на выборах в США в ноябре.

Избранный президент США не раз критиковал Facebook, назвав соцсеть «врагом народа» в прошлом году и запустив собственную социальную сеть Truth Social в 2022 году после того, как ему запретили доступ к другим социальным сетям.

Цукерберг напрямую высказался о результатах выборов в США, заявив, что Meta будет работать с Трампом, чтобы оказать давление на страны, которые пытаются обуздать социальные медиа-платформы. Он указал на Европу из-за ряд законов, которые «затрудняют создание там чего-либо инновационного».

Европейский закон о цифровых услугах (DSA) требует от крупных технологических компаний, таких как Facebook и Instagram, противодействовать незаконному контенту в сети и смягчать последствия дезинформации или манипуляций на выборах.

Изменения в системе проверки фактов Meta пока ограничиваются США.

В своем видеообращении Цукерберг заявил, что начиная с США, Meta избавится от фактчекеров и заменит их «примечаниями пользователей», похожими на X. В них пользователи добавляют контекст к недостоверным сообщениям, а участники оценивают, насколько полезной является заметка или нет.

Генеральный директор компании Meta назвал службы проверки фактов «слишком политически предвзятыми», заявив, что они «разрушили больше доверия, чем создали». Тем не менее система примечаний пользователей X попала под огонь за то, что не противостоит дезинформации.

В прошлогоднем отчете Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH) было обнаружено, что почти три четверти точных заметок в сообществе X не показываются всем пользователям. Некоторые вводящие в заблуждение посты также получали значительно больше просмотров, чем примечания к ним, говорится в отчете.

По словам Цукерберга, материнская компания Facebook и Instagram также упростит политику в отношении контента и «избавится от кучи ограничений» по таким вопросам, как иммиграция и гендерная принадлежность.

Он добавил, что Meta сократит фильтры контента, которые ищут нарушения политики, чтобы сосредоточиться только на «незаконных и серьезных нарушениях».

По его словам, фильтры контента также будут требовать более высокого уровня доверия перед удалением постов, добавив, что фильтры Facebook и Instagram будут отлавливать «меньше плохих вещей», но при этом уменьшат количество случайных удалений постов.

Это не первое изменение, которое Meta проводит после избрания Трампа. Ранее на этой неделе компания заменила своего руководителя по глобальным вопросам Ника Клегга на бывшего сотрудника Джорджа Буша-младшего Джоэла Каплана.

Комментируя изменения в интервью консервативному американскому каналу Fox News, Каплан сказал, что если что-то можно сказать на телевидении или в Конгрессе, то «вы, конечно, должны иметь возможность сказать это на Facebook и Instagram».