На концерте в Атырау потерялись десятки детей — все возвращены родителям

Во время праздничного концерта 78 детей потерялись в толпе, передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат Атырауской области

В МВД сообщили, что все дети были оперативно найдены и переданы законным представителям. Большинство из них удалось разыскать менее чем за час.

"Только одного подростка полицейские искали около 3 часов. В ходе массового мероприятия 7-летнего ребенка, потерявшего родителей, удалось обнаружить с помощью камер видеонаблюдения. Не найдя маму, он решил сразу отправиться к ней на работу. Инспекторы, отследив его по камерам, нашли ребенка и вернули матери", - сообщили в полиции. 

В ведомстве призвали родителей быть внимательными в местах массового скопления людей и не оставлять детей без присмотра.

