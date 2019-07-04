Систему ранжирования дорог по уровню безопасности планируют внедрить в РК

Общество
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Жанат Тукпиев
В Казахстане планируют создать и открыть систему ранжирования дорог по уровню безопасности. Об этом на брифинге в Агентстве РК по противодействию коррупции сообщил исполняющий обязанности генерального директора РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" Замир Сагинов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На базе нашего Национального центра будет создаваться система управления дорожными активами, которая будет полностью открыта. До конца года мы завершим эту работу. В течение трех-четырех лет мы проведем диагностику всей сети дорог. То есть, оцифруем всю информацию, объект конструкции, когда и какие виды ремонта проводились. Будут рекомендоваться виды и объемы, сроки проведения ремонта", – сказал Сагинов.

Он заявил, что по оценке Всемирного банка, невовремя проведенный ремонт увеличивает затраты в два и три раза.

"Каждый гражданин может посмотреть свою дорогу, узнать проблемные места, а также участвовать в этом процессе. В перспективе мы планируем интеграцию с системами Министерства финансов, чтобы все бюджетные процедуры, связанные с дорогами, были прозрачными и понятными. Также мы планируем внедрить систему ранжирования дорог по уровню безопасности – от одной звезды до пяти звезд. Одна звезда – это небезопасная дорога, пять звезд – безопасная дорога, как например, Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Темиртау", – пояснил спикер.

Сагинов подметил, что с объемами строительства и ремонта дорог значительно возрастают и повышаются коррупционные риски.

"Поэтому, на базе центра при поддержке Агентства по противодействию коррупции создается проектный офис, где будут анализироваться коррупционные риски на всех стадиях, приниматься решения по цифровизации всех бизнес-процессов. Все будет в открытом доступе для каждого гражданина", – заключил он.

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