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По остальным объектам оформление этих документов находится на стадии исполнения, в настоящее время имеются лишь решения местных исполнительных органов об отводе земель для указанных целей. Таким образом, по информации департамента экологии по ЗКО, доля объектов размещения ТБО, соответствующих экологическим требованиям, составляет 12,24 %.

В районах области полигоны ТБО представляют собой поселковые свалки. Никакой проектной документации по строительству данных объектов никогда не было. Это участки, зачастую даже неогороженные и необвалованные, на которые вывозятся бытовые отходы из сел. Решения местных исполнительных органов об отводе участков под размещение отходов выносились на места, исторически сложившиеся, никаких согласований с уполномоченными госорганами по ним не делалось.

Метод размещения отходов – навалом, технология захоронения не соблюдается, собственные карьеры грунта отсутствуют, не созданы ликвидационные фонды. Свалки обслуживают коммунальные службы районов, которые не располагают достаточной базой для работ по размещению отходов. Их деятельность заключается в расчистке подъездов и проездов по территории свалки. Специальных структур, эксплуатирующих поселковые свалки, как того требует экологическое законодательство, до настоящего времени не создано. Предприниматели за эту работу из-за ее нерентабельности не берутся. Как следствие, эти объекты зачастую бесхозны, и порядок на них наводится от случая к случаю.

Как отметили в департаменте экологии по ЗКО, получение экологических разрешений подразумевает собой не только разработку проектной документации по строительству и эксплуатации объекта, проектов нормативов эмиссий, программы управления отходами, плана мероприятий по охране окружающей среды, но и эмиссионные платежи за выбросы в окружающую среду и захоронение отходов потребления. А потому в скором времени, в бюджетах сельских округов необходимо будет предусматривать средства не только на проведение работ по обустройству действующих поселковых полигонов, оформление разрешительных документов, но и на эмиссионные платежи в доход государства. Пока же большинство этапов управления отходами в районах не выполняется, за исключением утилизации, вся суть которой сводится только к захоронению на полигонах ТБО.