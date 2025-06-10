О ситуации с поселковыми свалками рассказали в департаменте экологии ЗКО

Экология
16
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Из 147 полигонов твердых бытовых отходов, расположенных на территории региона, разрешительные документы (на эмиссии в окружающую среду) имеются только у 18, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По остальным объектам оформление этих документов находится на стадии исполнения, в настоящее время имеются лишь решения местных исполнительных органов об отводе земель для указанных целей. Таким образом, по информации департамента экологии по ЗКО, доля объектов размещения ТБО, соответствующих экологическим требованиям, составляет 12,24 %.

В районах области полигоны ТБО представляют собой поселковые свалки. Никакой проектной документации по строительству данных объектов никогда не было. Это участки, зачастую даже неогороженные и необвалованные, на которые вывозятся бытовые отходы из сел.  Решения местных исполнительных органов об отводе участков под размещение отходов выносились на места, исторически сложившиеся, никаких согласований с уполномоченными госорганами по ним не делалось.

Метод размещения отходов – навалом, технология захоронения не соблюдается, собственные карьеры грунта отсутствуют, не созданы ликвидационные фонды. Свалки обслуживают коммунальные службы районов, которые не располагают достаточной базой для работ по размещению отходов. Их деятельность заключается в расчистке подъездов и проездов по территории свалки. Специальных структур, эксплуатирующих поселковые свалки, как того требует экологическое законодательство, до настоящего времени не создано. Предприниматели за эту работу из-за ее нерентабельности не берутся. Как следствие, эти объекты зачастую бесхозны, и порядок на них наводится от случая к случаю. 

Как отметили в департаменте экологии по ЗКО, получение экологических разрешений подразумевает собой не только разработку проектной документации по строительству и эксплуатации объекта, проектов нормативов эмиссий, программы управления отходами, плана мероприятий по охране окружающей среды, но и эмиссионные платежи за выбросы в окружающую среду и захоронение отходов потребления. А потому в скором времени, в бюджетах сельских округов необходимо будет предусматривать средства не только на проведение работ по обустройству действующих поселковых полигонов, оформление разрешительных документов, но и на эмиссионные платежи в доход государства. Пока же большинство этапов управления отходами в районах не выполняется, за исключением утилизации, вся суть которой сводится только к захоронению на полигонах ТБО.

#ЗКО #свалки

Популярное

Все
Восточный путь Турсуна Султанова
Доверчивых граждан заманивают невесть откуда взявшимися посылками
Волшебный голос Санат
Парк обрел дурную славу
Работа усилена, но проблема остается
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Добро, жизнелюбие и традиции
Поставили на счетчик
Керлингисты испытали столичный лед
Контейнерный терминал в Поти расширяет транзитные возможности Казахстана
Человек, который шел вверх
Цифровой гайд для пресс-секретарей
Спасатели заселяют капсульные дома
Взорвался газ
Новая архитектура поддержки малого бизнеса
Александр Бойко: «Музыка продлевает жизнь»
ДТП с длинномером
Чайка на мусорной сцене
Рецепт успеха, или Как создаются кулинарные легенды
Кем быть?
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Дело Шерзата: когда суд огласит приговор
Новые технологии кардинально меняют подходы
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Здесь началась дорога в космос
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Когда природа – часть городской среды
«Таза Қазақстан»: свыше 500 тонн мусора собрали жители Манг…
На 24 млн тенге наказали экологи Усть-Каменогорский титано-…
Студенты помогли лесникам Баянаула собрать мусор после отды…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]