Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 12 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 13 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– в Нур-Султане – 7;

– в Алматы – 5;

– в Алматинской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 862 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 6 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 082.

На 12 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (117 УВИ+ и 43 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне – 125 пациентов.