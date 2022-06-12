Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 июня
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 12 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 13 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– в Нур-Султане – 7;
– в Алматы – 5;
– в Алматинской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 862 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 6 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 082.
На 12 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (117 УВИ+ и 43 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне – 125 пациентов.