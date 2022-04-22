Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 22 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 2,

- в Алматы – 7.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 440 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 19 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 964.