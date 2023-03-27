Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 марта

По состоянию на 27 марта в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 1 769 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 32 человека с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 769 человек (–1 595+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находятся – 152 пациента, на амбулаторном – 1 617 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.