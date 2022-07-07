Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 7 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 330 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 36

– город Алматы – 191

– город Шымкент – 28

– Акмолинская область – 11

– Алматинская область – 10

– Атырауская область – 9

– Восточно-Казахстанская область – 4

– Жамбылская область – 12

– Западно-Казахстанская область – 1

– Карагандинская область – 12

– Костанайская область – 4

– Кызылординская область – 3

– Павлодарская область – 4

– Северо-Казахстанская область – 1

– Туркестанская область – 4

Всего в стране выявлены 1 308 207 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 118 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 867.

На 7 июля лечение от КВИ продолжают получать 1 734 человека (–1 677 и 57 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном уровне – 1 471 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 12 пациентов.