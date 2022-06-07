Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 7 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– в Нур-Султане – 3;

– в Алматы – 6;

– в Алматинской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 798 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 6 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 046.

На 7 июня лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (90 КВИ+ и 42 КВИ-), из них в стационарах находятся 32 пациента, на амбулаторном уровне – 94 пациента.