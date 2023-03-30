Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 марта

По состоянию на 30 марта в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 1 715 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 88 человек с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию и 8 – с коронавирусной пневмонией.

По состоянию на 30 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 715 человек (–1 537+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находится – 165 пациентов, на амбулаторном – 1 550 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.