Скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна.

Тревогу забили родители учащихся ДЮСШ №1 города Костанай. У детей появились странные симптомы после посещения нового бассейна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Родители считают, что высокая кислотность воды обжигает слизистую глаз, гортани и даже разрушает эмаль зубов детей. У многих стали выпадать волосы.

«Вы знаете, что плавательные костюмы наших детей из ареновской ткани. А ведь эти костюмы сейчас как трикотаж стали. Их просто разъедает», – говорит мама пловцов Юлия Кац.

Однако представитель спортшколы заверяет, что состояние воды контролирует компьютер.

«Подачу в воду реагентов контролирует компьютер. С помощью датчиков он определяет, какого компонента не хватает. Среди них хлор (против бактерий), альгицид (против цветения и водорослей), коагулянты (собирают в хлопья грязь) и регуляторы уровня кислотности и щелочности воды: pH+ и pH-. Добавка со знаком минус делает воду кислее, плюс добавляет щелочь. Идеальный баланс: 7,2 – 7,6 pH. Но этот баланс сбился – правда, это не точно», - говорит заместитель по административно-хозяйственной части Балга Даулетбаев.

Результаты забора санэпидстанции уже показали завышенное содержание хлора и pH. Однако руководство школы считает, что эти данные спорные.

«Дело в том, что лаборатория в бассейне показала нормальное содержание хлора и пониженный pH. Тот же забор мы отправили в СЭС. Здесь нам дали другой ответ – и хлор и pH повышены. Мы не химики – отправили тот же забор в независимую лабораторию и завтра ждем ответ. Не зная точного анализа воды, мы не составим правильную стратегию борьбы с проблемой», - отметила заместитель по учебно-воспитательной работе Наталья Сухачева.

Когда дети снова приступят к занятиям неизвестно. Пока идут разбирательства бассейн закрыли.