Skills Enbek и Coursera помогут с развитием онлайн-обучения в Казахстане

Казахстанская платформа Skills Enbek и крупнейшая международная образовательная платформа Coursera стали партнерами по развитию онлайн-обучения в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Соответствующий меморандум был подписан в ходе Международного форума Digital Bridge 2022 в г. Астана президентом АО “Центр развития трудовых ресурсов” Даулетом Аргандыковым и руководителем Coursera по взаимодействию с правительствами в странах Европы Алиной Леон-Козенко.

“Соглашение о сотрудничестве будет направлено на расширение возможностей для наращивания знаний и навыков трудовых ресурсов, в том числе посредством интеграции платформ. Онлайн-обучение на площадках Coursera и Skills Enbек позволит казахстанцам повысить свою квалификацию, получить новые навыки и начать карьеру в новой для себя сфере”, – сообщил Даулет Аргандыков.

АО “ЦРТР” осуществляют техническое и методологическое развитие платформы онлайн-обучения Skills Enbek, которая является казахстанским аналогом международных площадок, предоставляющих доступ к курсам по принципу маркетплейса.

Начать обучение на Skills может любой желающий, а полученные на платформе сертификаты и навыки автоматически отражаются в резюме на Электронной бирже труда.

Платформа была запущена в 2021 году и её развитие, повышение количества и качества курсов проводится на постоянной основе. На сегодняшний день на Skills Enbek размещено 157 курсов по 109 профессиям, 72 из которых – бесплатные.

Количество зарегистрировавшихся пользователей достигло уже более 155 тыс. человек, а успешно завершили обучение и получили сертификаты 119 тыс. человек. Из числа завершивших обучение 22 тыс. человек имеют статус безработных лиц.

Выстраивание сотрудничества с Coursera позволит расширить базу доступных казахстанцам курсов и упростить к ним доступ.

В целом образовательная платформа Coursera представляет собой крупнейшую в мире образовательную организацию, объединяющую более 250 ведущих университетов мира и технологических гигантов с целью давать современные знания и актуальные навыки людям.

Ежегодно на Coursera обучается более 100 млн человек из 200 стран мира. В настоящее время на платформе представлена крупнейшая в мире библиотека образовательных программ, состоящая из более чем 6 тыс. курсов, 700 специальностей, а также 3 тыс. интерактивных ресурсов проектного обучения.

Напомним, вчера Президент Токаев посетил ежегодный международный технологический форум Digital Bridge 2022 и ознакомился с проектами, представленными на аллее стартапов.