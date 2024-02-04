Скляр совершил объезд строящихся объектов Всемирных игр кочевников

Правительство
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Первого вице-премьера проинформировали о работе по подготовке инфраструктуры спортивных объектов, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В ходе рабочего объезда первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек и председатель маслихата Ерлан Каналимов посетили ряд спортивных объектов, на которых ведутся строительные работы, сообщает официальный сайт Кабмина РК.

Первым объектом стал строящийся Национальный университет спорта, завершение которого планируется в 2025 году. Запуск вуза будет способствовать получению непрерывного процесса подготовки кадров от начального этапа до спорта высших достижений.

Вместе с тем в рамках объезда состоялось посещение спортивных объектов в рамках подготовки к 5-ым Всемирным играм кочевников.

Первого заместителя премьер-министра также проинформировали о работе по подготовке инфраструктуры спортивных объектов, ремонту основных магистралей, обеспечивающих подъездные пути, и благоустройству территорий, где будут проводиться мероприятия.

Это включает в себя расширение ипподрома «Казанат», подъездной дороги, капитальный ремонт трибун, строительство конюшен, поля для кокпара и др. Также комплексное благоустройство прилегающих территорий «Астана-Арена» и ледовых дворцов «Алау», «Барыс Арена».

Отметим, что во Всемирных играх кочевников будут также задействованы Национальный музей РК, Дворец единоборств имени Ушкемпирова, гостиница «Думан» и легкоатлетический спорткомплекс «Казахстан».

#строительство #Всемирные игры кочевников #Роман Скляр

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