Около 700 человек спасено из снежных заносов за два дня

Происшествия,Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

На автодорогах Казахстана МЧС спасло и эвакуировало порядка 700 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: МЧС РК

Из-за плохой погоды было введено ограничение движения на 62 участках автодорог республиканского значения и более 65 участках областного значения.

По данным Казгидромета, за последние сутки в стране было объявлено 18 штормовых предупреждений, и они актуальны на ближайшие двое суток. В условиях сильных метелей и снежных заносов значительно ухудшилась видимость, что привело к образованию больших скоплений машин на трассах.

Сотрудники МЧС совместно с дорожными и медицинскими службами, волонтерами организовали работу по оказанию помощи населению. В местах скопления автотранспорта были развернуты палатки с обогревом, организовано питание, а также были подготовлены пункты для размещения людей и транспортировки сельскохозяйственных животных в ближайшие населенные пункты. В 18-ти регионах страны развернуты оперативные штабы и телефоны горячей линии.

За двое суток  спасено и эвакуировано 685 человек, включая 40 детей, а также более 60 автомобилей были вызволены из снежных заносов.

Особо стоит отметить несколько успешных спасательных операций:

Помощь роженице в Карагандинской области

В условиях сильного бурана спасатели помогли доставить роженицу в районную больницу. Спасатели использовали технику высокой проходимости ТРЭКОЛ для транспортировки беременной до поселка Осакаровка Карагандинской области, где она была передана врачам.

Помощь семилетнему ребенку в Жамбылской области

В ночь на 21 января поступило сообщение о семилетнем ребенке с высокой температурой в Жуалынском районе Жамбылской области. Из-за сложных погодных условий спасатели с сотрудниками скорой помощи выехали на вездеходе ТРЭКОЛ. Ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где сейчас находится под наблюдением врачей.

Эвакуация иностранцев в Актюбинской области

На трассе «Самара-Шымкент» микроавтобус, направлявшийся из Узбекистана в Российскую Федерацию, сломался. Водитель обратился за помощью, спасатели эвакуировали 9 пассажиров, включая одного ребенка, в ближайший пункт обогрева. Для путников была организована горячая еда. 

Вызволение фур в Мангистауской области

В Каракиянском районе Мангистауской области 52 фуры застряли в грязи на трассе Казахстан - Туркменистан из-за обильных осадков. Спасатели организовали обогрев водителей в вахтовке и с помощью местных властей отбуксировали транспорт на очищенные участки дороги. 

Спасательная операция на автодороге «Жезказган-Сатпаев» в области Ұлытау

На автодороге Жезказган-Сатпаев из-за ухудшения погодных условий скопилось более 1 200 автомобилей. Спасатели МЧС, совместно с сотрудниками полиции и местных исполнительных органов, организовали безопасное сопровождение автоколонны до ближайших населенных пунктов. В ходе операции была оказана помощь 24 гражданам, эвакуированы и отбуксированы 8 автомобилей. Все участники движения были доставлены в безопасные места.

#погода #дороги #ограничение движения

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