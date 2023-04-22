Сколько человек заболели коронавирусом в Казахстане по состоянию на 22 апреля

В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в Казахстане по состоянию на 22 апреля, передает Kazpravda.kz. По данным ведомства, за минувшие сутки в стране зарегистрированы 66 человек с положительны ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 7 – с коронавирусной пневмонией.