Сколько человек заболели коронавирусом в Казахстане по состоянию на 22 апреля
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В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в Казахстане по состоянию на 22 апреля, передает Kazpravda.kz. По данным ведомства, за минувшие сутки в стране зарегистрированы 66 человек с положительны ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 7 – с коронавирусной пневмонией.
По состоянию на 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 342 человека (1 178+ и 164 КВИ-), из них в стационарах находятся 164 пациента, на амбулаторном – 1 178 пациентов.
В тяжелом состоянии находятся 2 пациентa.