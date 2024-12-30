Сколько дней казахстанцы отдохнут на новогодние праздники

Согласно приказу Минтруда, после Нового года казахстанцы отдохнут 4 дня, сообщает Kazpravda.kz

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Согласно документу, выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.

«Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января», – сообщили в министерстве.

Этот перенос выходных позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан, пояснили в Минтруда.