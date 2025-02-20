Сколько городов в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане статус города имеют 90 населенных пунктов, и за последний год их число увеличилось на одну единицу. Новый город областного значения появился в Алматинской области. В целом, 39 городов имеют областное значение, 48 – районное значение, 3 города – республиканское значение.



В разрезе регионов наибольшее количество городов находится в Акмолинской области – 11 единиц, а также в Актюбинской и Карагандинской областях – по 8 единиц в каждой.



На 1 января 2025 года насчитывается 195 районов, 29 поселков, 2 160 сельских округов и 6 179 сел.



