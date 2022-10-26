Сколько иностранцев с 21 сентября подали заявки на ИИН, сообщили в Минцифры

С 21 сентября этого года поступило около 200 тысяч заявок на ИИН от иностранцев. Об этом в интервью журналистам в Мажилисе Парламента Казахстана сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«С 21 сентября около 200 тысяч заявок. Это в целом от всех иностранцев», – сообщил замглавы МЦРИАП.

Он подчеркнул, что пока не может предоставить информацию о том, граждане каких стран подали заявки на получение ИИН Казахстана.

«Точную информацию по представлению ИИН я не смогу предоставить. Любой иностранный гражданин, который хочет вести здесь дела либо устроиться, открыть банковский счет, обязан получить ИИН», – пояснил Асет Турысов.