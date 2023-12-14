Сколько семей получают пособия по многодетности в Казахстане

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В ноябре данную социальную выплату назначили более 557 тыс. казахстанских семей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в ведомстве, всего с начала года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охватили 540,8 тыс. семей на общую сумму 376,6 млрд тенге.  

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

- с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

В министерстве напомнили, что государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов ввели в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

Стоит отметить, что с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.

#пособие #Минтруда #соцвыплаты #многодетный

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