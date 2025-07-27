Количество детей, подростков и взрослых с ожирением превысило миллиард во всем мире, следует из глобального исследования, в котором приняли участие специалисты Пироговского Университета Минздрава РФ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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В исследовании были проанализированы показатели веса и роста более чем 220 миллионов человек в возрасте от пяти лет и старше. Результаты работы консорциума опубликованы в одном из авторитетнейших мировых журналов - The Lancet.

"Согласно глобальному анализу, общее число детей, подростков и взрослых, живущих с ожирением, превысило миллиард во всем мире. С 1990 по 2022 год глобальные показатели ожирения выросли более чем в четыре раза как среди девочек с 1,7 до 6,9%, так и среди мальчиков с 2,1 до 9,3%, причем рост наблюдался почти во всех странах", - рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

Там добавили, что доля девочек с недостаточным весом снизилась с 10,3% в 1990 году до 8,2% в 2022 году, а среди мальчиков - с 16,7 до 10,8 %. Данный показатель среди девочек был выявлен в 44 странах, а среди мальчиков - в 80 странах.

Общее число детей и подростков, страдающих ожирением, в 2022 году составило почти 160 миллионов - 65 миллионов девочек и 94 миллиона мальчиков, а в 1990 году их был 31 миллион. Также за этот период доля детей и подростков, страдающих недостаточным весом, сократилась в мире примерно на одну пятую среди девочек и более чем на треть среди мальчиков.

"Среди взрослых показатели ожирения более чем удвоились среди женщин - с 8,8 до 18,5% и почти утроились среди мужчин - с 4,8 до 14,0% в период с 1990 по 2022 год. Доля взрослых с недостаточным весом сократилась вдвое в период с 1990 по 2022 год - с 14,5 до 7% у женщин и с 13,7 до 6,2% у мужчин", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что странами с самыми высокими совокупными показателями недостаточного веса и ожирения, то есть двойным бременем недостаточности питания, в 2022 году оказались островные государства в Тихом океане и Карибском бассейне, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки.