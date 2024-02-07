Какие купюры чаще всего подделывают в Казахстане

181 поддельный денежный знак на сумму 649 100 тенге выявили Нацбанк и банки второго уровня за 2023 год, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, из 181 подделки – 179 банкнот и 2 монеты. Этот показатель сократился на 53,7% по сравнению с 2022 годом, когда выявился 391 поддельный денежный знак на сумму 1 237 250 тенге.

Анализ количества выявленных фальшивых денежных знаков в разрезе номиналов показал, что наиболее часто подделывались банкноты: 5000 тенге – 68 штук (37,6% от общего количества выявленных подделок), 2000 тенге – 58 штук (32%).

Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы и Алматинской области – 124 штук или 68,5% от общего количества. На долю остальных регионов пришлось 57 штук или 31,5% от общего количества выявленных подделок.

В Казахстане банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики зачастую имитируют визуальные защитные элементы.

2000 тенге

Поддельная банкнота и подлинная банкнота (слева направо) при обычном освещении

Поддельная банкнота и подлинная банкнота (слева направо) в ультрафиолетовом свете

5000 тенге

Поддельная банкнота и подлинная банкнота (слева направо) при обычном освещении

Поддельная банкнота и подлинная банкнота (слева направо) в ультрафиолетовом свете

Подробнее с информацией о том, как отличить подлинные деньги от фальшивых, можно ознакомиться здесь.