Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища

Домик у моря

Побережье Бухтарминского водохранилища – это воплощенная мечта о домике у моря во всем многообразии, от юрты до «крутого» особняка.

Земля и цены

Если зайти на ресурсы с коммерческими объявлениями, откроется масса предложений по участкам на Бухтарминском водохранилище: «продам 8 соток в поселке Новая Бухтарма, 800 тысяч тенге», «дачный массив, 6 соток, 700 тысяч тенге», «участок 10 соток в Голубом заливе, 1 миллион 300 тысяч тенге»… Любопытно, что еще пять лет назад аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов поручил местным исполнительным органам приостановить реализацию земли на главных водоемах до тех пор, пока не примут прог­рамму развития туристического кластера. Осенью 2021 года в районе Алтай (где расположено Бухтарминское водохранилище) депутаты утвердили ставки и зональные коэффициенты на участки. Однако мораторий никто не отменил.

Как рассказал предприниматель Серик Казкенов, все земельные участки на побережье Бухтарминского водохранилища были раскуплены еще шесть-семь лет назад. На тот момент в среднем стоимость одного «пятна» составляла 250 тыс. тенге. Многие оформляли сразу по несколько участков и сейчас просто перепродают их.

– Я покупал землю у владельца, который первым начал осваивать один из логов в районе горы Мохнатки, – пояснил владелец строительного ТОО. – На тот момент приобретение выглядело рискованным. Стояли одна база отдыха, один дом и больше ничего. Еще несколько человек строились и жили в палатках.

Сейчас эта территория – одна из самых привлекательных, вост­ребованных и активно застраи­ваемых. Сам процесс ее освоения взвинтил интерес и цены. По словам Серика, по соседству еще один пустой лог. Сейчас там тоже распродают участки. Цены пока не заоблачные. Но еще год-два – и все застроят.

– Участки идут стандартные по 10 соток, – рассказал предприниматель. – В районе Мохнатки стоимость на сегодня составляет примерно 2,5 миллиона, но можно найти значительно дешевле. Есть такие «пятна», что вам еще доплатят, чтобы вы купили. Землю можно оформить без проблем. Более того – можно купить, построиться, а потом заниматься оформлением. Не надо делать проект, его утверждать. Многие строят без проекта, через штраф, но и то никто особо не бегает, не проверяет, есть утвержденный проект или нет.

В целом ситуация с ценами пест­рая. По словам экспертов, на восточном берегу, что ближе к Алтаю, все намного дороже. Когда в районе Мохнатки за одну сотку просили 100 тыс. тенге, в Алтае называли цену втрое выше. Сейчас в том районе землю предлагают по 320–350 тыс. тенге, и ни один маркетолог не в состоянии дать этому рациональное объяс­нение. Как отметила менеджер усть-каменогорской риэлторской компании Сауле Абильжанова, на все вопросы в Алтае говорят: «Все равно купят».

– Мы делали расчеты по одному дому, который нуждался в серьезной модернизации, – пояс­нила риэлтор. – Там только за участок просили пять миллионов, плюс требовалось благоустройство, забор небольшой для красоты, баню поставить, беседку. Объясняем хозяину: в районе Мохнатки участки есть по 500 и даже 300 тысяч тенге. Они на 100 километров ближе к Усть-Каменогорску, с перспективой роста спроса. А здесь, со стороны Алтая, инфраструктура никакая, нет мобильной связи, один магазинчик, работающий только в пик сезона. Да, места для отдыха неплохие, вода теплее, чем в Голубом заливе. Но с учетом времени на дорогу и денег на ГСМ места неконкурентоспособные.

Тем не менее, по словам специалиста, даже при иррациональных ценах находятся желающие вложиться в участки на восточном побережье. Как правило, стратегия простая: построить коттеджи и тут же перепродать под базы отдыха. Почему? Потому что спрос и, соответственно, расценки на доступный отдых у воды растут год от года.

В качестве примера Сауле привела сделку возле той же Мохнатки. Летом 2021-го владелец 10 соток выставил на продажу свой учас­ток, запросил 15 млн тенге. Двор благоустроенный, со скважиной, беседкой. Для дома подобрано удачное строительно-архитектурное решение с использованием двух контейнерных вагонов, они объединены и эстетично вписаны в холмистый рельеф. Если год назад возможные покупатели только приценивались и сомневались, сейчас недвижимость ушла уже в конце мая.

– В начале лета в Голубом заливе домики сдают по 20–25 тысяч тенге в сутки, в пик сезона – по 35 тысяч и дороже, – сделала расклад менеджер. – За лето с одного коттеджа можно получить 2,5 миллиона тенге дохода. Люди так и делают: один раз вкладываются и потом десятилетиями имеют надежный бизнес.

Дерево и металл

На вопрос о стартовом бюджете на возведение коттеджа владелец строительной компании Серик Казкенов заявил: все зависит от желания. Многие покупают участок и затем строят по мере возможности, понемногу, как позволяет заработок. На одном участке молодая семейная пара два года назад сделала фундамент и пока дальше не двигается. Видимо, накапливает средства. Другая семья три года назад сделала фундамент, еще через год поставила деревянные сваи и стены. Прошлой весной супруги провели отделку и летом уже запустили отдыхающих. Заработают на туристах – доделают по соседству дом для себя.

– Многие на первых порах ставят на участке юрту и предоставляют отдыхающим по доступным ценам, – рассказал предприниматель. – Кстати, очень востребованный формат. Все деньги, которые зарабатывают на таком туризме, люди вкладывают в строительство домов.

Значительно влияют на стоимость проекта разные мелочи. Например, сделать скважину – это 400–500 тыс. тенге в зависимости от глубины. Строительство металлического забора два года назад обходилось в миллион тенге, в прошлом году услуга подорожала до двух миллионов, а сейчас металл еще вырос в цене. Подросла стоимость пескоблоков – со 120 до 250 тенге, хотя и песок, и производство цемента расположены совсем рядом.

Вместе с тем есть масса способов удешевить проект. Например, тот же забор можно самому соорудить из ивовых веток – нарубил, сплел. Все бесплатно. Можно вместо капитального фундамента применить деревянные сваи, затраты будут ниже на две трети.

– Расценки на услуги какими были, такими и остаются, почти не поднимаются, – отметил глава ТОО. – Мастера держатся за работу. Все понимают, что времена непростые, объемов мало, спроса нет.

На свой основательный вместительный дом и участок с ланд­шафт­ным дизайном у Серика ушло три полных теплых сезона – с весны по осень. Он приезжал сюда каждую пятницу, работал все выходные. В город возвращался только в понедельник. Часто помогали мастеровитые друзья, хотя, по словам предпринимателя, толковых специалистов в регионе остались считанные единицы. Строители все больше предпочитают работать в столице с ее деньгами и огромными объемами.

– Строительный бум на Бухтарминском водохранилище начался около 15 лет назад, – заключил Серик Казкенов. – За это время люди освоили все побережье. Свободных мест практически не осталось.