Зарплата сотрудников центров трудовой мобильности будет зависеть от эффективности их работы

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Оплата труда сотрудников центров трудовой мобильности и карьерных центров будет зависеть от эффективности их работы – основным показателем станет трудоустройство соискателей и отчисление за них пенсионных взносов работодателей. Об этом на республиканском совещании по исполнению поручений главы государства сообщил директор департамента занятости Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН РК

Трансформация казахстанских центров занятости была проведена 1 июля 2023 года. На сегодняшний день с целью реализации региональной политики занятости с учетом местных специфик и в увязке с показателями национального рынка труда по стране создано 20 центров трудовой мобильности с 221 филиалом – карьерные центры действуют в районах и городах.

«Следующий этап – внедрение новых принципов оплаты труда сотрудников государственных органов занятости. В феврале глава государства поручил своевременно завершить начатую трансформацию центров занятости. Он сказал, что «оплата труда сотрудников центров трудовой мобильности должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного». Для достижения этой цели были разработаны новые подходы к оплате труда, которые должны будут стать дополнительным стимулом и гарантом эффективности проводимой работы», – сказал Аскар Ниязов.

Он сообщил, что, согласно новому формату, заработная плата сотрудников карьерных центров будет состоять из двух частей – базовой и тарифной. Первая будет формироваться исходя из образования, стажа работы, ведения текущей работы, такой как содействие предпринимательской инициативе граждан, организация ярмарок вакансий и т.д.

В свою очередь тарифная часть будет формироваться из количества трудоустроенных соискателей – непосредственно за каждого из них в течение 6 месяцев со дня трудоустройства будет начисляться определенная ежемесячная надбавка к окладу. Индикатором станет факт уплаты за трудоустроенных обязательных пенсионных выплат от работодателей. При этом на уровень доплаты будет влиять как уровень квалификации соискателя и тип трудоустройства (временное или постоянное рабочее место), так и другие факторы.

«Выплата заработных плат с применением новых подходов реализуется с 1 июля 2024 года в пилотном режиме. Регионами апробации выбраны Западно-Казахстанская, Костанайская и Туркестанская области. В дальнейшем, когда проект докажет свою эффективность, он будет масштабирован на весь Казахстан», – проинформировал Аскар Ниязов.

Также он сообщил, что в ряде регионов Казахстана ведется работа по внедрению оплаты труда участников социальных рабочих мест через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», что позволит обеспечить полную прозрачность данных процессов.