Скопление 900 машин вызвал сильный снегопад в Жамбылской области

Общество
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Айгуль Тулекбаева
Редактор

Для водителей и их пассажиров созданы пункты временного обогрева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Жамбылской области

Фото: акимат Жамбылской области

Обильный снегопад, ветер и ограничение видимости стали причинами закрытия движения на участках дорог в области. А именно участка автобана Западная Европа - Западный Китай с 534 км по 593 км, с Тараза до границы Туркестанской области; на участке трассы «Мерке-Шу-Бурылбайтал» - с 161 км (село Бирлик) по 273 км (село Бурылбайтал). Также закрыт ряд автодорог местного значения.

«Возле Тараза скопилось 350 грузовых автомобилей и 50 легковых, на станции Акшолак в Байзакском районе -  100 грузовых авто, возле села Акыртобе в районе Т. Рыскулова – 200 машин, села Кайнар в Кордайском районе – 200. Водителей и пассажиров обеспечивают всем необходимым», - говорится в сообщении.

Сотрудники местных исполнительных органов, полицейские, спасатели оказывают жителям необходимую помощь, принимают меры по  вызволению автомобилей из снежного заноса. Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, техника для эвакуации.

Сообщается, что в настоящее время в пункте обогрева, который развернули на базе средней школы в селе Б.Момышулы, остаются 12 человек из ранее доставленных 25. 13 человек уехали на поезде. Они обеспечены всем необходимым.

В районах коммунальные службы работают в усиленном режиме. В ДЧС организована работа оперативного штаба, открыта горячая линия. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.

#Жамбылская область #затор #машины #снегопад

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