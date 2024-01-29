Скотокрада вычислили по отпечаткам пальцев в Актюбинской области

Подозреваемый в краже трех голов овец из сарая жителя села Алгинского района был пойман благодаря бдительности районного криминалиста, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, старший криминалист Алгинского районного отдела полиции Утеген Узыков выехал в село по факту кражи овец. Накануне ночью был сильный буран, из-за чего на месте проишествия обнаружить следы подозреваемого и транспорта полицейским не удалось.

Продолжая поиски, криминалист на окраине села, примерно в 400 метрах от дома, где произошло преступление, обнаружил черенок от лопаты. Установив, что жители села из-за сильных заносов снега зимой не ездят по этой дороге, он изъял черенок в качестве вещественного доказательства и назначил расследование.

"В результате проведенного криминалистического исследования по отпечаткам пальцев рук, обнаруженным на черенке от лопаты, подозреваемый был установлен и задержан. В ходе расследования выяснилось, что житель Актобе совершил кражу овец и по дороге его машина застряла в снегу. Подозреваемый лопатой расчистил дорогу, а сломанный черенок выбросил там же. Полицейским он пояснил, что овец он забил на заброшенной даче за городом, а мясо продал знакомым. Подозреваемый взят под стражу, проводится досудебное расследование", – рассказали в полиции.

Ранее полиция сообщала о краже ящика с пожертвованиями из магазина АЗС в Астане.