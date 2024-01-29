Скотокрада вычислили по отпечаткам пальцев в Актюбинской области

Подозреваемый в краже трех голов овец из сарая жителя села Алгинского района был пойман благодаря бдительности районного криминалиста, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона
Как сообщается, старший криминалист Алгинского районного отдела полиции Утеген Узыков выехал в село по факту кражи овец. Накануне ночью был сильный буран, из-за чего на месте проишествия обнаружить следы подозреваемого и транспорта полицейским не удалось.
Продолжая поиски, криминалист на окраине села, примерно в 400 метрах от дома, где произошло преступление, обнаружил черенок от лопаты. Установив, что жители села из-за сильных заносов снега зимой не ездят по этой дороге, он изъял черенок в качестве вещественного доказательства и назначил расследование.
"В результате проведенного криминалистического исследования по отпечаткам пальцев рук, обнаруженным на черенке от лопаты, подозреваемый был установлен и задержан. В ходе расследования выяснилось, что житель Актобе совершил кражу овец и по дороге его машина застряла в снегу. Подозреваемый лопатой расчистил дорогу, а сломанный черенок выбросил там же. Полицейским он пояснил, что овец он забил на заброшенной даче за городом, а мясо продал знакомым. Подозреваемый взят под стражу, проводится досудебное расследование", – рассказали в полиции.
Ранее полиция сообщала о краже ящика с пожертвованиями из магазина АЗС в Астане.