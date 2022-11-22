След в истории

Издание историко-биографического очерка приурочено к 320-летию легендарного батыра Кулеке, жившего в XVIII веке. На презентации выступили историки, общественные дея­тели, журналисты, ветераны труда, потомки батыра.

В книге собраны многочис­ленные статьи, работы и доклады о Кулеке, Абылае, Кульсары и других батырах, представлена информация о славных потомках Кулеке. Красной нитью в выступлениях участников презентации прошла мысль о том, что Кулеке был не только смелым воином, но и видным государственным деятелем, считался правой рукой, верным соратником Абылай-хана, вел переговоры с Россией и Китаем.

В исторических документах имя Кулеке-батыра впервые упоминается в 1732 году, когда хан среднего жуза Самеке направил его в качестве посла в Санкт-Петербург на прием к императрице Анне Иоанновне, чтобы решить вопросы свободного и безопасного перемещения торговых караванов по территории Казахского ханства. В последующие годы Кулеке-батыр вместе с Абылаем участвовал в освобождении от джунгар казахских земель в междуречье Тобола – Иртыша и заселении их казахскими родами. Будучи тонким дипломатом, Кулеке в течение тридцати лет укреплял Казахское ханство. Благодаря своему авторитету он разрешал родовые споры.

Местом постоянного проживания Кулеке была территория Северного Казахстана, что также отмечено в документах. Батыр был в добрых отношениях с российским правительством, его имя встречается в официальных документах более сорока раз. Абылай-хан отправлял его урегулировать самые сложные вопросы в улусах и в Российской пограничной комиссии.

…Кулеке-батыр был временно похоронен в урочище ­Аю-тас. В следующее лето его сын Тлеуке (Шал акын) и другие дети по указанию Абылая повезли тело, обернутое кожей, через Бетпакдалу в далекий Туркестан, где предали земле в мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи. Сохранился памятный камень, поставленный на могиле батыра. На внутренней стене мавзолея имеется список похороненных в нем знаменитых ханов, султанов, батыров, биев. Есть в этом списке и имя Кулеке Танибердыулы.

Ранее в Петропавловске состоялась премьера спектакля о Кулеке-батыре. Его подвиги вдохновили писателя-драматурга Баянгали Алимжанова написать великолепную пьесу. Поставить спектакль о народном герое на сцене Казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова было предложено режиссеру из Павлодарской области Ержану Кауланову.