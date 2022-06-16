Следуя заветам предков, мы возродили традицию созыва курултая – Токаев

Новый Казахстан не будет создан за день или за год. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Это сложный и длительный процесс, который изменит все общество. Для его реализации недостаточно действий одного только Правительства. Только если мы будем работать вместе, как единое целое, мы достигнем нашей цели. Именно поэтому в своем Послании я инициировал созыв Национального курултая", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что созыв курултая – древняя традиция.

"На таких представительных встречах наши предки обсуждали важные вопросы. Люди, предварительно посовещавшись друг с другом, принимали необходимые решения. И такие решения объединяли весь народ", – сказал Президент РК.

Президент Казахстана напомнил, что в нашей истории были курултаи, которые решали судьбу нации.

"Многие из них проходили в важное для нашего народа время. После Таласского курултая Золотая Орда стала независимым государством. Курултаи в Каракуме и Ордабасы объединили наш народ для защиты Родины. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия "Алаш". На втором курултае была провозглашена Алашская автономия", – продолжил Токаев.

Как отметил Глава государства, в период независимости был проведен первый Всемирный курултай казахов.

"Чтобы принять участие в этой встрече, наши проживающие за рубежом соотечественники были приглашены на Родину. В независимый Казахстан направилось "великое кочевье". Все казахские курултаи внесли значительный вклад в развитие страны. Видимо, оттуда берет начало изречение "Кеңесшіл ел кемдік көрмейді" – "Не будет ни в чем нуждаться народ, решающий вопросы сообща". Следуя заветам предков, мы возродили традицию созыва курултая. Сегодняшняя наша встреча призвана укрепить нашу страну и наше единство", – заключил Касым-Жомарт Токаев.



