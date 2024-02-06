«Слили или не слили?» – таким почти шекспировским вопросом задались экологи на востоке республики
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
В январе по соцсетям и мессенджерам разлетелось видео, на котором жительница поселка Голубой залив Анжелика Муханова делится шокирующей историей. По словам женщины, канализационные стоки, накопленные летом 2023 года в резервуаре поселковых очистных сооружений, были сброшены на рельеф местности и дальше – в Бухтарминское водохранилище. Через пожарный рукав могли слить 25–30 кубометров нечистот.