«Слили или не слили?» – таким почти шекспировским вопросом задались экологи на востоке республики

Сказать, что ролик вызвал резонанс, – ничего не сказать. Все, что касается крупнейшего водохранилища региона, по определению находится на пике внимания. И тем более факты или сообщения, связанные с его возможным загрязнением.

Крупнейший искусственный водоем начал наполняться в 1960 году с возведением Бухтарминской гидроэлектростанции. Акватория заняла 425 км в длину, 35 км в ширину и вместе с озером Зайсан стала рукотворным морем.

Вода очертила живописные заливы, сгладила суровый климат, удлинила лето. У крупных предприятий области появился изумительный шанс обеспечить отдыхом своих работников: сос­новый лес, чистый воздух, рыбалка, купание...

Одним из первых в 1966 году свой дом отдыха «Голубой залив» построил Ульбинский металлургический завод. Предприятие возвело многоэтажный корпус со столовой, клубом, котельную. Проложили тротуары, аллеи, сделали очистные сооружения...

Дом отдыха стал круглогодичным. Персонал и его семьи жили в многоэтажках. Так, на карте Восточного Казахстана возник поселок Голубой залив. По инерции в народе даже начали так же называть все прилегающее побережье.

На сегодня заводской этап «Залива» – история. Прошло больше 20 лет, как дом отдыха был продан в частные руки со всей инфраструктурой, в том числе очистными сооружениями. В скандальном ролике, помимо слов местной жительницы, демонстрируются как раз кадры с пустым, занесенным снегом резервуаром, «мертвыми» насосами, трубами, вентилями.

По словам Анжелики Мухановой, она сразу обратилась в полицию с заявлением о сбросе стоков – это произошло по окончании летнего сезона отпусков. Приложила подтверждающее видео. Спустя какое-то время полицейские уведомили ее, что передали материалы экологам.

– Через полтора месяца мне позвонили из департамента экологии и попросили скинуть видео, – рассказывает в кадре женщина. – После этого никто больше не звонил, никто не обращался.

Что же произошло? По понятным причинам этот вопрос бесполезно задавать владельцу дома отдыха. Во все времена у бизнеса его герб, флаг и гимн – это получение прибыли. Если кто и должен позаботиться, чтобы предприниматели работали честно, в рамках закона, так это государство. Именно оно должно позаботиться и о том, чтобы в случае нарушений и тем более преступлений виновные обязательно понесли бы ответственность. Но вот как раз здесь начинаются вопросы.

В департаменте экологии Восточно-Казахстанской области журналисту «Казахстанской правды» пояснили: видео, сделанное в летнее время, поступило в ведомство в середине ноября. В это время базы отдыха уже закрылись, не работали. Кроме того, материалы, переданные из полиции, были возращены на доработку в соответствии со ст. 144 Предпринимательского кодекса – в них отсутствовали сведения о конкретном субъекте.

В теории система водоотведения дома отдыха «Голубой залив» включает самотечную сеть, две канализационные насосные станции, напорные водоводы, очистные сооружения с биоочисткой, выпуск сточных вод. Ее работу экологи пообещали взять на контроль… с началом нового летнего сезона.

«В соответствии со статьей 222 Экологического кодекса сброс сточных вод в природные поверхностные и подземные водные объекты допускается только при наличии соответствующего экологического разрешения, – пояснили в департаменте. – Сброс сточных вод без очистки запрещен. Согласно пункту 8 статьи 222 Экологического кодекса не допускается сброс сточных вод, независимо от степени их очистки, в поверхностные водные объекты в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведенных для купания».

За нарушение этих требований предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Например, в соответствии со ст. 328 УК РК (загрязнение, засорение или истощение вод) виновным грозит штраф от 160 до 3 000 месячных расчетных показателей, или от 590 тыс. тенге до 11 млн 076 тыс. тенге. Правда как минимум нужно установить, кто загрязняет.

Тогда корреспондент газеты поинтересовалась насчет эффективности проверки возможных стоков после того, как стает снег, то есть спустя 7–8 месяцев с момента регистрации заявления. Специалисты дали такой ответ: «В связи с зимним периодом в настоящее время очистные сооружения не работают, так как работают сезонно, преимущественно в теплые периоды отдыха в рекреационных зонах. Из чего следует, что принять меры реагирования в рамках компетенции департамента экологии по Восточно-Казахстанской области не представляется возможным».

Итак, что в сухом остатке? Полтора месяца заявление «мариновали» в полиции. Оно курсировало между двумя ведомствами. В результате возможное экологическое нарушение осталось безнаказанным.

В Восточном Казахстане Бухтарминское водохранилище входит в самые приоритетные туристические зоны. Его преподносят как место притяжения для развития внутреннего туризма. Областная исполнительная власть разработала дорогостоящую дорожную карту по благоустройству побережья. В поселок Новая Бухтарма уже вложили миллиарды тенге с целью сделать его современным курортным населенным пунктом. С парком, скверами, фонтаном.

«Красивая природа, живописные пейзажи, множество доступных экологических маршрутов по разным направлениям, – перечисляются «заманухи» на сайте облуправления туризма и внешних связей. – Горы, реки, искусственное пресное море!»

Вместе с тем есть и другая информация. Вот, например, какие сведения на тему Бухтарминского водохранилища выдает Википедия (цитата): «23 июня 2013 года в водохранилище было обнаружено пятно бело-серого цвета, которое растянулось на семь километров. По результатам анализа в пробах воды обнаружено превышение содержания аммония солевого в 37 раз и нитратов в 136 раз.

По сообщению природоохранной прокуратуры, загрязнение на водохранилище пошло сверху, где в районе села Тургусун для дамбы использовали грунт из горного отвала бывшего рудника. (…) С 1998 года не работают очистные сооружения дома отдыха «Голубой залив», канализационные стоки с базы отдыха сливаются из расположенной на 15-метровой глубине трубы.

Местные жители неоднократно жаловались, однако государственные чиновники из департамента экологии заявляли, что вода соответствует санитарным и экологическим нормам. В июле 2019 года было проведено исследование воды, в результате которого было зафиксировано наличие 24 тыс. бактерий кишечной палочки на литр воды.

В августе 2019 года местные жители наняли профессиональных водолазов, которые шесть раз погружались, прошли вдоль трубы до самого конца, где и был взят на анализ ил со стойким запахом фекалий. В результате исследования проб независимыми экспертами выявлено превышение бактерий в 70 тыс. единиц при норме в 5 тыс. единиц!»

К слову, в 2019-м по факту сбросов из таинственной канализационной трубы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 324 УК РК – нарушение экологических требований при использовании природных ресурсов, проектировании, размещении, строительстве, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов. При проверке инспекторы констатировали: резервуары очистных сооружений стоят пустые, семь секций вообще поросли кустарником и деревьями. В итоге экологи… развели руками: взять пробы, чтобы сравнить их с фекальным илом со дна моря, не представляется возможным.

Дальше – больше. Трассопоисковое обследование, проведенное с привлечением специалистов «Оскемен Водоканал», показало, что труба, по которой в водохранилище сливали нечистоты, проложена от колодца возле канализационной насосной станции дома отдыха. Владелец «Голубого залива», ясное дело, от нее наотрез отказался: не знает, о чем речь, никогда не видел, ничего не слышал.

Громкий скандал закончился тем, что трубу признали бесхозяйной, закупорили металлическим блином, исключили якобы дальнейшие несанкционированные сбросы. На этом досудебное расследование закончилось. Экологическое преступление осталось безнаказанным!

– Возможность утечки устранена, стоки будут неминуемо попадать на очистные сооружения, – выразил тогда уверенность занимавший должность руководителя департамента экологии Дмитрий Кавригин. – Собственнику придется соблюдать технологию очистки и осуществлять сброс в соответствии с нормативами. С началом следующего сезона мы будем контролировать эти очистные.

История с заявлением Анжелики Мухановой отлично показывает, как областное ведомство наладило контроль над чистотой искусственного моря. Остается надеяться, что на вопиющую ситуацию «со всеми вытекающими» обратят внимание в природоохранной прокуратуре и Министерстве экологии и природных ресурсов.