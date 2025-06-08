Фото: МЧС РК

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов и аким области Асхат Шахаров торжественно вручили специальную технику спасательным подразделениям региона, а также передали ключи от 10 служебных квартир лучшим сотрудникам районных служб.

Переданная техника включает современные пожарные автоцистерны, внедорожники повышенной проходимости и специализированные инженерные автомобили. Новое оснащение призвано значительно повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и укрепить техническую базу подразделений на местах.

«Поддержка спасателей — это не только про технику и инфраструктуру. Это признание труда людей, которые ежедневно стоят на страже безопасности. Мы будем и дальше системно усиливать территориальные подразделения — как технически, так и социально», - отметил министр.

Вручение служебного жилья стало символом признательности за многолетнюю службу и верность профессии. Квартиры получили сотрудники, проявившие высокую ответственность и профессионализм в своей деятельности.

Аким области Асхат Шахаров также отметил, что на региональном уровне будет продолжена работа по оказанию всесторонней поддержки в обеспечении готовности и оснащенности спасательных подразделений.

«В регион поставлена современная техника, приобретенная в лизинг за счет местного бюджета. Это не просто обновление автопарка, а реальные инвестиции в безопасность каждого жителя. Передача служебных квартир – знак уважения и благодарности нашим спасателям за их ежедневный труд. Такие инициативы будут продолжены и впредь», - сказал глава региона.

В рамках поездки министр также посетил стеллу «Тысяча благодарностей казахскому народу» в городе Актобе, где встретился с личным составом ДЧС. На центральной площади была организована выставка спецтехники и оборудования, демонстрирующая современный уровень оснащённости и готовности спасательных служб.