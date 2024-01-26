Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях

Находясь с рабочей поездкой в Костанайской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Qostanai IT Hub на базе Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова и провел встречу с представителями креативной молодежи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Qostanai IT Hub является представительством столичного технопарка Astana Hub.

На базе Qostanai IT Hub реализуются образовательные программы для начинающих стартап-проектов и IT-компаний, а также различные программы инкубации, хакатоны и ивенты.

В ходе встречи с креативной молодежью региона Алихан Смаилов отметил, что в республике продолжается активная работа по развитию цифровой инфраструктуры.

В частности, за прошедшие 1,5 года были открыты 12 региональных IT-хабов, в текущем году планируется запуск еще 7.

— У нас очень талантливая молодежь. Такие IT-хабы являются центрами притяжения для них. Здесь создаются условия для самореализации и обучения в сфере инновационных технологий. В результате появляются новые разработки и полезные проекты. Важно, чтобы молодежь во всех регионах имела такие возможности и меры поддержки, — сказал премьер-министр.

Главе правительства были презентованы собственные разработки ребят: мобильное приложение для студентов и школьников, мультичат с искусственным интеллектом, проекты в сферах ЖКХ и сельского хозяйства.

В рамках встречи также были подняты актуальные проблемные вопросы молодежи. В частности, касательно обеспечения жильем. Премьер-Министр подчеркнул, что помимо уже существующих жилищных программ, реализуемых государством, будет запущена новая программа для молодежи.