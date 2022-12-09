Смаилов определил круг задач для Кульгинова

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи перед своим новым заместителем Алтаем Кульгиновым. В Правительстве он будет курировать вопросы социального блока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

«Так, вице-премьер возьмет на контроль вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, развития культуры и спорта, туризма, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики и др.» – сообщается на сайте премьера.

Алихан Смаилов пожелал Алтаю Кульгинову продуктивной работы и успехов на новом посту.

Кульгинов родился 15 января 1978 года. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по президентской международной образовательной программе «Болашак».

В разные годы работал в Агентстве по делам государственной службы, Министерстве юстиции и Администрации президента РК.

В 2013-2016 годах – аким Уральска.

В 2016-2019 годах – аким Западно-Казахстанской области.

В 2019 году был назначен акимом Астаны.

8 декабря сообщалось, что акимом Астаны назначен экс-глава Карагандинской области Женис Касымбек.