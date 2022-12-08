Женис Касымбек стал акимом Астаны

Указом главы государства он освобожден от должности акима Карагандинской области.

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Пресс-служба президента Казахстана сообщила о назначении Касымбека Жениса Махмудулы акимом Астаны, передает Kazpravda.kz.

Касымбек Женис Махмудулы родился 7 мая 1975 года в городе Чу Джамбулской области. Женат, воспитывает четверых детей.

Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию в 1997 году по специальности архитектор-дизайнер; Евразийский государственный университет им. Л. Гумилева в 2001 году, экономист по специальности государственное и местное управление.

Стажер - исследователь КазГАСА (1997-1998);

Главный специалист ОАО «Темирбанк» (1998);

Начальник отдела Комитета по антимонопольной политике Республики Казахстан (1998-2000);

Директор Департамента водного транспорта МТК Республики Казахстан (2000-2004);

Директор РГП «Актауский международный морской торговый порт» (2004-2005);

Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (04.11.2005-11.03.2009);

Ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.03.2009-07.03.2014);

Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (07.03.2014-08.06.2014; переназначен - с 04.04.2014);

Первый заместитель министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014-06.2016);

Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 21.06.2016, переназначен - 13.09.2016-26.12.2018);

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (26.12.2018-02.2019);

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан (25.02.2019-09.2019);

Аким Карагандинской области (19.09.2019-08.12.2022).