Смаилов посетил семью пропавшего горняка

Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область, где встретится с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская», и проведет оперативное совещание с руководством акимата и центральных госорганов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал премьер-министра РК.

Фото Telegram/KZgovernment

В городе Шахтинске премьер-министр в первую очередь поговорил с матерью и женой одного из горняков – Артура Халикова, поиски которого в настоящее время продолжаются.

Алихан Смаилов также встретился с супругой шахтера Армана Кашкея, погибшего на шахте имени Ленина в ноябре прошлого года.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего. Позже был найден третий погибший.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".