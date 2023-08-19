Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью

Происшествия, Общество
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Министр по ЧС Сырым Шарипханов провел рабочее совещание на шахте "Казахстанская". В настоящее время работы по поиску двух пострадавших и тушению локальных очагов горения в угольном конвейерном уклоне Д-6 продолжаются, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: inbusiness.kz

По сообщению пресс-службы МЧС, работа и подступ к аварийным выработкам осложняются высокой температурой и сплошной задымленностью. Также производятся мероприятия по охлаждению выработки.

"Министерство по ЧС держит под постоянным контролем ход проведения поисково-спасательных работ. Сырым Шарипханов поручил обеспечить необходимый уровень безопасности для горноспасателей, задействованных в поисковых работах", – говорится в сообщении.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего. Позже был найден третий погибший.

Ранее депутаты Мажилиса выдвинули требование и обратились к генеральному прокурору. Также стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".  

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