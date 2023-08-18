Почти 170 нарушений выявили на шахте "Казахстанская" в прошлом году

В минувшем году на шахте «Казахстанская» было выявлено 168 нарушений. Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области Кенгирбай Есенеев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«Последняя проверка по шахте «Казахстанская» у нас была в ноябре-декабре прошлого года. На шахте было выявлено более 168 нарушений, привлекли к ответственности в виде штрафа юридическое лицо. По грубым нарушениям, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, материалы искового заявления были переданы в экономический суд на приостановку трех объектов», – рассказал Есенеев.
Он отметил, что по определению суда перепроверены все нарушения, частично они были устранены.
«Но решение суда вынесено: приостановить объект до полного устранения нарушений. Проводились проверки по месту, где произошла авария, были вопросы по нарушению требований. В данной выработке были нарушения, но не несущие угрозу жизни и здоровью», – добавил спикер.
Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек.
По последним данным, 222 работников вывели на поверхность, 3 человека погибли. Личность одного из погибших работников установлена – это электрослесарь Виталий Слюньков.
Сегодня утром обнаружили тело второго шахтера, к обеду - третьего. Двое всё еще остаются в шахте.
11 пострадавших шахтеров АрселорМиттал Темиртау находятся в медучреждениях.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».
Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара на шахте «Казахстанская», оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести переговоры с АО «АрселорМиттал Темиртау» относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.
Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Семьям погибших и пострадавшим горнякам окажут помощь.
Позже выяснилось почему пятеро шахтеров не смогли эвакуироваться из шахты «Казахстанская».