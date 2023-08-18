Почти 170 нарушений выявили на шахте "Казахстанская" в прошлом году

В минувшем году на шахте «Казахстанская» было выявлено 168 нарушений. Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области Кенгирбай Есенеев, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

«Последняя проверка по шахте «Казахстанская» у нас была в ноябре-декабре прошлого года. На шахте было выявлено более 168 нарушений, привлекли к ответственности в виде штрафа юридическое лицо. По грубым нарушениям, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, материалы искового заявления были переданы в экономический суд на приостановку трех объектов», – рассказал Есенеев.

Он отметил, что по определению суда перепроверены все нарушения, частично они были устранены.

«Но решение суда вынесено: приостановить объект до полного устранения нарушений. Проводились проверки по месту, где произошла авария, были вопросы по нарушению требований. В данной выработке были нарушения, но не несущие угрозу жизни и здоровью», – добавил спикер.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек.

По последним данным, 222 работников вывели на поверхность, 3 человека погибли. Личность одного из погибших работников установлена – это электрослесарь Виталий Слюньков.

Сегодня утром обнаружили тело второго шахтера, к обеду - третьего. Двое всё еще остаются в шахте.

11 пострадавших шахтеров АрселорМиттал Темиртау находятся в медучреждениях.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара на шахте «Казахстанская», оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести переговоры с АО «АрселорМиттал Темиртау» относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Семьям погибших и пострадавшим горнякам окажут помощь.

Позже выяснилось почему пятеро шахтеров не смогли эвакуироваться из шахты «Казахстанская».