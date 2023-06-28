Премьер-министр РК Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

"Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Курбан айт!

Издревле этот великий праздник способствует единению людей, призывает к миру и согласию, приносит радость и счастье в каждый дом.

Он открывает путь добродетели, напоминает нам о необходимости проявлять милосердие к окружающим, быть терпеливыми и внимательными к нуждам других.

Пусть все наши намерения будут чисты и благословение придет в родные дома.

Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в работе!" - поздравил премьер-министр.