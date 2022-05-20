Фото: primeminister.kz
Международное сотрудничество , Правительство
Смаилов призвал страны СНГ сообща бороться с ростом цен на продовольствие

В пятницу, 20 мая, состоялось очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств под председательством Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи также приняли участие главы правительств Азербайджана Али Асадов, Беларуси Роман Головченко, Кыргызстана Акылбек Жапаров, России Михаил Мишустин, Таджикистана Кохир Расулзода, Узбекистана Абдулла Арипов, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мухамметгулы Мухаммедов и председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Открывая заседание, Алихан Смаилов отметил, что для Республики Казахстан большая честь председательствовать в этом году в Содружестве Независимых Государств.

«В прошлом году мы отметили 30-летие Организации. Было много положительных оценок деятельности СНГ, общая суть которых сводится к тому, что Организация заслуженно завоевала репутацию авторитетной региональной площадки по поддержанию политического диалога, расширению торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В нынешних условиях СНГ продолжает играть важную роль в вопросах поддержания сотрудничества между нашими государствами», — сказал Премьер-министр РК. 

В ходе заседания руководители правительств обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что одной из приоритетных задач Казахстана в рамках председательствования является работа по увеличению объемов взаимной торговли и ее диверсификация.

«Возможности и потенциал для этого у нас имеются. В прошлом году объем взаимной торговли Казахстана с государствами СНГ составил 32,8 млрд долларов, что на 30,2% больше по сравнению с 2020 годом. Уже по итогам трех месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и странами СНГ составил порядка 7,5 млрд долларов, что на 16,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — отметил Алихан Смаилов.

Говоря о дальнейшем развитии промышленной кооперации, глава Правительства РК акцентировал внимание на необходимости полной реализации потенциала конкурентных преимуществ стран СНГ.

«Нами определен перечень приоритетных промышленных кооперационных направлений. Рассматриваются возможности создания новых и развития существующих кооперационных связей. Проводимая работа обеспечит повышение устойчивости экономик государств – участников СНГ», — отметил Премьер-министр РК.

Алихан Смаилов также напомнил, что одной из задач Стратегии экономического сотрудничества СНГ до 2030 года является содействие установлению и развитию деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства.

В этой связи, по словам главы Правительства РК, представляется важным актуализировать положения Программы поддержки и развития малого предпринимательства в государствах СНГ, принятой в 1998 году.

Переходя к следующей теме, Премьер-министр РК отметил, что кризисные явления в мире оказывают негативное влияние на продовольственный рынок.

Так, индекс продовольственных цен в мире, по данным ФАО ООН, в апреле текущего года на 30% выше по сравнению с апрелем прошлого года.

Для решения проблем продовольственной безопасности Алихан Смаилов призвал поэтапно реализовать комплекс организационно-экономических мер, а именно: снизить неоправданную межстрановую конкуренцию на аграрных рынках, в том числе через разработку и ведение совместного продовольственного баланса; учредить межгосударственные объединения или совместные предприятия для реализации инвестиционно-инновационных проектов в сельском хозяйстве; развивать сквозную товаропроводящую систему.

В своем выступлении Премьер-министр РК также затронул проблему изменения климата и угрозы кибербезопасности.

«Современные вызовы высветили важность принятия скоординированных и совместных мер по их преодолению. При этом хочу отметить, что потенциал экономических и управленческих инструментов Содружества позволяет успешно справляться с самым широким кругом задач», — подчеркнул Алихан Смаилов. 

По итогам заседания был подписан ряд документов, в том числе Соглашение об обмене биологическим материалом, Протокол о внесении изменений в Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств – участников СНГ от 3 ноября 1995 года, а также решения о Концепции сотрудничества государств – участников СНГ по дальнейшему развитию виноградарства и виноделия и Плане основных мероприятий по ее реализации, о Комплексе совместных действий государств – участников СНГ по обеспечению биологической безопасности генетического материала при воспроизводстве сельхозживотных на период до 2026 года, о Плане первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности государств – участников СНГ на период до 2030 года, о международном проекте «Молодежная столица СНГ», о Перечне перспективных научных проектов и прочие.

Следующее заседание Совета глав правительств состоится в ноябре 2022 года в Нур-Султане.

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